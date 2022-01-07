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Aydın Ticaret Borsası

07.01.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuru incirin kilogramı 22,50-40 liradan işlem gördü

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 22,50 lira, en yüksek 40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Kuru incir22,5040,00Siyah salamura zeytin11,8811,88Natürel zeytinyağı31,2943,00

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Güven Eczanesi
Merkez
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