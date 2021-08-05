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Aydın Valiliği, Emirdoğan Mahallesi'ndeki kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu

05.08.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Valiliği, Emirdoğan Mahallesi'ndeki kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu

Aydın Valiliği, Efeler ilçesindeki Emirdoğan Mahallesi'nden bir grupla, mahalle dışından gelen kişiler arasında çıkan kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Emirdoğan Mahallesi'nde dün gece mahalleden bir grupla, mahalleye otomobille gelen kişiler arasında çıkan kavgaya ilişkin Valilikten açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emirdoğan Mahallesi'nde ikamet eden mahalle sakinleri tarafından mahalle dışından gelen bir araç durdurulmuş, ormanı yakmak maksadıyla bölgeye geldikleri değerlendirilerek vatandaşlarla araçtakiler arasında arbede yaşanmıştır. Yapılan incelemede, şahısların; orman yangını ile herhangi bir ilgisinin olmadığı ve arkadaşlarından birisinin kız arkadaşı ile buluşacağından dolayı mahalleye geldikleri tespit edilmiş olup konu hakkında gerekli tahkikatlar yapılmaktadır."

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