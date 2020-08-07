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Aydın Valiliği’nden dolandırıcılık uyarısı

AYDIN HABERLERİ  | 07.08.2020 15:35 | Son Güncelleme

Aydın Valiliği telefonla kendilerini vali, vali yardımcısı ve özel kalem müdürü olarak tanıtan kişiler tarafından yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulundu.

Aydın Valiliği’nden dolandırıcılık uyarısı

Aydın Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Son zamanlarda art niyetli kişiler tarafından Aydın Valisi, Vali Yardımcıları, Özel Kalem Müdürü’nün isimleri kullanılarak, iş adamlarımız ve hayırsever vatandaşlarımızın ev, iş veya cep telefonlarından arandıkları, çeşitli bahanelerle Valiliğimiz adına bağış ve yardım kampanyası adı altında para talebinde bulunarak dolandırıcılığa teşebbüs ettikleri tespit edilmiştir. Aydın Valiliği’nin veya herhangi bir kamu kurumumuzun vatandaşlarımız, işadamlarımız ve esnaflarımızdan; telefon veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yöntemi bulunmamaktadır. Valiliğimizin, herhangi bir kamu kurumunun veya kamu yöneticisinin adı kullanılarak telefon ve benzeri yöntemle yardım talebinde bulunan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesini, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın öncelikle (0256-225-10-01) nolu telefonu arayarak Valiliğimiz Özel Kalem Müdürlüğü ile görüşerek durumu bildirmelerini, ardından Emniyet Müdürlüğü’nün (155) veya Jandarma Komutanlığı’nın (156) numaralı hatlarını arayarak ihbarda bulunulması önemle rica olunur” denildi.

(İHA)

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Acar Eczanesi
Merkez
Coşkun Eczanesi
Merkez
Metintaş Eczanesi
Merkez
Nilgün Eczanesi
Merkez
Paker Eczanesi
Kusadasi
Yedieylül Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
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