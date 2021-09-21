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Aydın Valiliğinden kazı çalışmalarına 1 milyon liralık destek

21.09.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Valiliğinden kazı çalışmalarına 1 milyon liralık destek

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 10 antik kentte yürütülen kazı çalışmaları ile 3 arkeolojik yüzey araştırmasına, Valilik bünyesindeki AYTER A.Ş üzerinden 1 milyon liralık destek vereceklerini bildirdi.

Vali Hüseyin Aksoy, Sultanhisar ilçesindeki Nysa Antik Kenti'nde düzenlenen programda, İl Kültür Turizm Müdürü Umut Tuncer ile antik kentlere destek protokolüne imza attı.

Vali Aksoy, yaptığı konuşmada, kültürel değerlerin korunması açısından önemli bir işe imza attıklarını söyledi.

Bölgenin antik kentler bakımından zengin olduğunu hatırlatan Aksoy, "Şehirde 23 antik kentimiz var. Kültür yatırımlarına sponsor olacağız. Bu anlamda Aydın genelindeki yürütülen 10 kazıya ve 3 yüzey araştırmasına sponsor olacağız." dedi.

Protokol kapsamında AYTER A.Ş tarafından,1 milyon liralık bir kaynak aktarılacağını belirten Aksoy, amaçlarının yer altındaki kültürel değerlerin hızlı bir şekilde ortaya çıkmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Programa AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Sultanhisar Kaymakamı Bahadır Güneş antik kentlerin kazı başkanları katıldı.

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