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Aydın Valisi Aksoy’un 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı

AYDIN HABERLERİ  | 01.07.2020 15:23 | Son Güncelleme

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Vali Aksoy mesajında, “1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu’nun kabulü ile birlikte kutlanmaya başlanan “Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” denizlerimizdeki egemenlik haklarımızın sağlanması ve korunması açısından büyük önem arz etmektedir.

Aydın Valisi Aksoy’un 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Vali Aksoy mesajında, “1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu’nun kabulü ile birlikte kutlanmaya başlanan “Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” denizlerimizdeki egemenlik haklarımızın sağlanması ve korunması açısından büyük önem arz etmektedir. Kurtuluş Savaşı ile elde ettiğimiz başarı, sadece karasal alanda değil, karasularımızda da elde edilmiş, denizlerimizdeki ayrıcalık ortadan kaldırılmıştır. O günden bugüne gelişen denizcilik sektörümüz dünyada kendini ispatlamış ve ülkemiz vatandaşlarına verilen bu hak ile milli ekonomide önemli bir adım atılmıştır. Bu kanun bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin denizlerdeki tescili, Cumhuriyet dönemi Türk denizciliğinin gelişmesine yönelik ilk yasal dayanaktır. Kabotaj Kanunu, denizlerimize sahip çıkma bilincini insanımıza aşılamış, denizciliğimizin gelişip büyümesinde önemli rol oynamıştır. Limanlarımızda her türlü yük ve yolcu taşıma hakkını Türk bayraklı gemilere ve Türk vatandaşlarına tanıyan bu kanun önemli bir kazanım olarak tarihe geçmiştir. Günümüz dünyasında ülke ekonomileri için lokomotif görevi gören denizcilik sektörü, sağladığı girdilerin büyüklüğü ve önemi açısından ülkeler için hayati sektörlerden biri haline gelmiştir. Denizcilik sektörünün gelişmesine büyük önem veren devletimiz de, ülkemizin uluslararası denizcilik pazarından daha fazla pay alması için gerekli yatırımları yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak ulusal zenginliğimiz olan denizlerimize ve denizciliğe gereken önem ve önceliği vermemiz bir zorunluluk, denizciliği geliştirmek ve çok daha iyi noktalara taşımak ortak çabamız olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Ülkemizin denizlerde sahip olduğu zengin potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek, dünya denizciliğinde öncü ülke olmamız temennisiyle, “Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” nı kutluyor. Türk denizciliğinin gelişmesinde emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, deniz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

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