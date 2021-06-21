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Aydın ve Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

21.06.2021 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın ve Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Aydın ve Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında takibe aldığı 3 şüphelinin Aydın ve Manisa'daki adreslerine operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, av tüfeği, 7 av tüfeği kartuşu, 6 tabanca mermisi, 2 esrar öğütme aparatı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına U.B. ve H.Y. sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanırken G.S'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

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