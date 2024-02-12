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Aydın yeni haftaya yağışla başlayacak

İHA İHA
12.02.2024 08:10 | Son Güncelleme:
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Aydın’da bugün öğlen saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Aydın yeni haftaya yağışla başlayacak

Şubat ayı içerisinde yağış almayan ve ılıman bir hava ile bahar mevsimini yaşayan Aydın’da bugün öğlen saatlerinden sonra yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Aydın’da havanın bugün kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı, yarın sağanak yağışlı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü ise çok bulutlu havanın olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklık değerlerinin 16 ile 17 derece civarında seyretmesi beklenirken, vatandaşların yağışlı hava ve oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranmaları uyarısında bulunuldu.

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Aydın

Aydın Namaz Vakitleri 13 Şubat Salı

İmsak
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Sabah
07:55
Öğle
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İkindi
16:24
Akşam
18:51
Yatsı
20:07

Aydın Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Salı

Gökkuşaği eczanesi
Didim
Tolan eczanesi
Efeler
Korkmaz eczanesi
Germencik
Meydan eczanesi
Efeler
Tülay eczanesi
Efeler
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