Aydın yeni haftaya yağışla başlayacak

Şubat ayı içerisinde yağış almayan ve ılıman bir hava ile bahar mevsimini yaşayan Aydın’da bugün öğlen saatlerinden sonra yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Aydın’da havanın bugün kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı, yarın sağanak yağışlı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü ise çok bulutlu havanın olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklık değerlerinin 16 ile 17 derece civarında seyretmesi beklenirken, vatandaşların yağışlı hava ve oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranmaları uyarısında bulunuldu.

