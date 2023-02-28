YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’a 4 bin 469 depremzede öğrencinin nakli yapıldı

Aydın’a 4 bin 469 depremzede öğrencinin nakli yapıldı

28.02.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta geçtiğimiz haftalarda meydana gelen ve 11 ili etkisi altına alan ’asrın felaketi’ olarak adlandırılan deprem felaketi sonrası 4 bin 469 depremzede öğrencinin Aydın’daki okullara nakil işlemleri gerçekleştirildi.

Aydın’a 4 bin 469 depremzede öğrencinin nakli yapıldı

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içerisinde yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. ’Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illeri de hasar gördü.

Depremde 40 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, on binlerce kişi de yaralandı. Yaşanan yıkıcı depremlerin ardından vatandaşlar yardım için seferber oldu. Yapılan planlamalar çerçevesinde depremden sağ kurtulanlar bölgeden tahliye edilmeye başlandı. Aydın’a getirilen kimi Adıyamanlı afetzedeler, ilçelerdeki yurtlara ve kamu kurumlarının misafirhanelerine yerleştirilirken, kimileri de kendi yakınlarının yanına gelerek ikamet etmeye başladı.

ÖĞRENCİLERİN DE NAKİLLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yaşanan deprem felaketinin adından deprem bölgesinden Aydın’a gelen 4 bin 469 öğrencinin de il genelindeki okullara nakilleri gerçekleştirildi. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada merkez ilçe Efeler’e bin 82, Köşk’e 33, Sultanhisar’a 37, Nazilli’ye 546, Kuyucak’a 52, Buharkent’e 32, Karacasu’ya 10, Bozdoğan’a 27, Yenipazar’a 11, Çine’ye 68, Karpuzlu’ya 11, Koçarlı’ya 28, Didim’e bin 128, Söke’ye 482, Kuşadası’na 680, Germencik’e 75 ve İncirliova’ya 167 öğrenci nakledildiği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İş kazası sonucu yaşamını yitirdiği camiye ismi verildiİş kazası sonucu yaşamını yitirdiği camiye ismi verildi
İslahiye'de heyelanla kapanan İdilli Deresi'nde suyun kontrollü tahliyesi sürüyorİslahiye'de heyelanla kapanan İdilli Deresi'nde suyun kontrollü tahliyesi sürüyor
Nazilli’de depremzede çocuklar ile kucaklaştılarNazilli’de depremzede çocuklar ile kucaklaştılar
Anahtar Kelimeler:
Aydın

Aydın Namaz Vakitleri 28 Şubat Salı

İmsak
06:15
Sabah
07:36
Öğle
13:26
İkindi
16:35
Akşam
19:07
Yatsı
20:22
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.