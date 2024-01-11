YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’a zirai don uyarısı

Aydın’a zirai don uyarısı

11.01.2024 14:29 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’da zirai don riskine karşı üreticiler uyarıldı.

Aydın’a zirai don uyarısı

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Bölgemizde halen etkili olmaya devam eden soğuk havaya, ek olarak kuvvetli esen rüzgarın etkisini kaybetmesi nedeniyle; yarın gece (12 Ocak-13 Ocak’a bağlayan) Kıyı ilçeleri (Kuşadası, Didim, Söke) dışında il geneli kırsal alanlarda hafif, Karacasu’da orta kuvvette, 13 Ocak-14 Ocak’a bağlayan gece sahil kesimi hariç il genelinde hafif, Karacasu, Yenipazar, Koçarlı, Kuyucak ve Buharkent’te orta kuvvette, 14 Ocak-15 Ocak’a bağlayan gece sahil kesimi hariç il genelinde hafif zirai don olayı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tarımsal faaliyetle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'da 7 ton 800 kilogram sahte deterjan ele geçirildiŞanlıurfa'da 7 ton 800 kilogram sahte deterjan ele geçirildi
Metruk ikamette çıkan yangın söndürüldüMetruk ikamette çıkan yangın söndürüldü
Giresun, ‘Auto Brewery Sendromu’ tedavisinde Türkiye’nin merkezi haline geldiGiresun, ‘Auto Brewery Sendromu’ tedavisinde Türkiye’nin merkezi haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Aydın

Aydın Namaz Vakitleri 12 Ocak Cuma

İmsak
06:51
Sabah
08:17
Öğle
13:22
İkindi
15:54
Akşam
18:16
Yatsı
19:37

Aydın Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Cuma

Metintaş eczanesi
Efeler
Avci eczanesi
Kocarli
Cumhuriyet eczanesi
Nazilli
Mine eczanesi
Soke
Burhaniye eczanesi
Buharkent
Acarlar eczanesi
Incirliova
Yeni can eczanesi
Incirliova
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.