Aydın’a zirai don uyarısı

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Bölgemizde halen etkili olmaya devam eden soğuk havaya, ek olarak kuvvetli esen rüzgarın etkisini kaybetmesi nedeniyle; yarın gece (12 Ocak-13 Ocak’a bağlayan) Kıyı ilçeleri (Kuşadası, Didim, Söke) dışında il geneli kırsal alanlarda hafif, Karacasu’da orta kuvvette, 13 Ocak-14 Ocak’a bağlayan gece sahil kesimi hariç il genelinde hafif, Karacasu, Yenipazar, Koçarlı, Kuyucak ve Buharkent’te orta kuvvette, 14 Ocak-15 Ocak’a bağlayan gece sahil kesimi hariç il genelinde hafif zirai don olayı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tarımsal faaliyetle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.

