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Aydın'da 1 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

02.09.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da 1 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Aydın'da otomobilin halk otobüsüne çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Güvenlik kamerası görüntüsünde, Yaşar Şen'in kullandığı otomobilin durakta bekleyen otobüse hızla çarpması, kazayı gören vatandaşların kazada yaralananlara yardım etmesi yer aldı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki İzmir Bulvarı'nda 31 Ağustos çarşamba günü Yaşar Şen'in kullandığı 09 ACD 123 plakalı otomobil, durakta yolcu indiren 09 DB 713 plakalı halk otobüsüne arkadan çarpmıştı. Otomobildeki Ahmet Altıntaş (33) olay yerinde hayatını kaybetmiş, otomobil sürücü Yaşar Şen ile otobüsteki 2 yolcu yaralanmıştı.

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güvenlik kamerası otobüs

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