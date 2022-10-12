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Aydın'da 136 düzensiz göçmen yakalandı

12.10.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı

Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 136 düzensiz göçmen ile geçişi organize ettiği suçlamasıyla 4 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, devriye esnasında Didim açıklarında bir yelkenliyi durdurdu.

Ekipler, teknedeki 100 düzensiz göçmen ile 2 organizatörü yakaladı.

Kuşadası açıklarında ise lastik bot içerisindeki 36 düzensiz göçmen ile 2 organizatör karaya çıkarıldı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Jandarmaya teslim edilen 4 organizatörün ifade işlemleri sürüyor.

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