Aydın'da 136 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 136 düzensiz göçmen ile geçişi organize ettiği suçlamasıyla 4 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, devriye esnasında Didim açıklarında bir yelkenliyi durdurdu.

Ekipler, teknedeki 100 düzensiz göçmen ile 2 organizatörü yakaladı.

Kuşadası açıklarında ise lastik bot içerisindeki 36 düzensiz göçmen ile 2 organizatör karaya çıkarıldı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Jandarmaya teslim edilen 4 organizatörün ifade işlemleri sürüyor.



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