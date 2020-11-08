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Aydın’da 145 bin lira korona virüs cezası uygulandı

AYDIN HABERLERİ  | 08.11.2020 11:39 | Son Güncelleme

Aydın’da yapılan korona virüs denetimlerinde kurallara uymayan işletme ve kişilere 145 Bin TL ceza kesildi.Aydın’da Kovid-19 ile mücadele kapsamında denetimler devam ediyor.

Aydın’da 145 bin lira korona virüs cezası uygulandı

Aydın’da yapılan korona virüs denetimlerinde kurallara uymayan işletme ve kişilere 145 Bin TL ceza kesildi.
Aydın’da Kovid-19 ile mücadele kapsamında denetimler devam ediyor. Aydın’da 358 ekip 1762 personel ile denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 180 şehirler arası ulaşım aracı, 767 şehirler içi ulaşım aracı, 162 ticari taksi, 23 pazar yeri, 1625 iş yeri denetlendi. Yapılan denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 3 ulaşım aracı ve taksi trafikten men edilirken, izolasyon kuralların uymayan 38 kişi KYK yurduna gönderildi. Denetimlerde toplam 145 bin 238 TL idari para cezası uygulandı.

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Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Menteş Eczanesi
Merkez
Nilgün Eczanesi
Merkez
Efes Eczanesi
Kusadasi
Kuşadası Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
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