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Aydın’da 2 deniz kaplumbağası ölü bulundu

AYDIN HABERLERİ  | 07.07.2020 15:34 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde bulunan plaja caretta caretta cinsi 2 kaplumbağa ölü olarak sahile vurdu.Kuşadası Körfezi’ni beslenme alanı olarak kullanan caretta caretta cinsi kaplumbağaların, ölümleri devam ediyor.

Aydın’ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde bulunan plaja caretta caretta cinsi 2 kaplumbağa ölü olarak sahile vurdu.
Kuşadası Körfezi’ni beslenme alanı olarak kullanan caretta caretta cinsi kaplumbağaların, ölümleri devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde Didim Taşburun Limanı ve Kuşadası Aykuştur Plajında 2 deniz kaplumbağası sahile vurmuş bir şekilde bulundu. Ölü olarak kıyıya vurduğu tespit edilen kaplumbağaların ölüm nedenleri yapılacak olan nekropsiden sonra belli olacak.
İhbar üzerine olay yerine giden Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) yaptıkları inceleme sonrasında kaplumbağalarda herhangi bir kesik veya yara izine rastlanmadığını ifade etti. Kaplumbağaların ağa takılarak veya plastik yutmaları sonucu öldüklerini tahmin ettiklerini ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; “Caretta caretta türü kaplumbağanın ön sol yüzgecinin geçmiş tarihlerde yarısının koptuğunu, karapasın kuyruk kısmının parçalandığını ve iyileştiğini tespit ettik. Kaplumbağa her şeye rağmen yaşamını bugüne kadar sürdürebilmiş ancak sonu ne yazık ki yine insan kaynaklı bir ölüm olmuş” dedi.

“Vatandaşlarımız daha duyarlı”
Kuşadası Körfezi’nin hem deniz çayırları açısından hem de deniz canlıları açısından her iki türe beslenme olanağı sunduğunu ifade eden Sürücü; “Yaptığımız farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarıyla kıyısal alanda önemli duyarlılık oluştu. Vatandaşlar kaplumbağanın canlısını çok sevdikleri gibi, ölüsüne de büyük saygı duyduklarını görmekteyiz. Sadece bugünkü kaplumbağalar için, Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Denizcilik Dairesi Başkanlığı’ndan ve 14 vatandaştan ihbar aldık. Ölen deniz kaplumbağasının başında bekleyen birçok vatandaş “acaba yaşar mı” diye içlerinde hala bir umut taşıdıklarını ve bu nadir deniz canlılarına olan duyarlılıklarını görmekteyiz. Plajdaki vatandaşlara deniz kaplumbağalarıyla ilgili bilgiler verdik. Kaplumbağaların nerede yuvalama yaptıklarını, yavruların nasıl çıktıklarını, nerelerde nelerle beslendiklerini, onları yaralayan ya da ölümlerine neden olan tehditleri anlattık” dedi.

“Doku örnekleri alındı”
Kuşadası kıyılarının yuvalama alanı dışında olduğunu belirten Sürücü; “Vatandaşlarımıza buna rağmen her yıl 1 ya da 2 caretta caretta türü kaplumbağanın yuva yaptığını, gece görüldüğünde rahatsız edilmeden izlenmesini ve hemen haber verilmesini, sabah erken saatlerde plajda iz görüldüğü takdirde bilgi verilmesi halinde yuva yerinin tespit edilerek koruma altına alınabileceğini söyledik. Her iki kaplumbağanın ölçümleri yapılarak, doku örnekleri alındı. Alınan doku örnekleri DNA çalışmaları yapılması için ADÜ Biyoloji bölümüne, kaplumbağa ise mikroplastik araştırmaları için, Dalyan’da bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne (DEKAMER) gönderilecek” dedi.

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