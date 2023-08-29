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Aydın’da 21 ton 876 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

29.08.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda oto lastik tamirhanesinde kaçak akaryakıt satışı yapan bir şahıs suçüstü yakalanırken, iş yerinde yapılan aramalarda 21 ton 876 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Aydın’da 21 ton 876 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren ekipler akaryakıt kaçakçılığı yapan şahsı takibe aldı. Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri oto lastik tamirhanesine düzenledikleri baskında şüpheli R.I.’yı kaçak akaryakıt satışı yaparken suçüstü yakalarken, iş yerinde yapılan aramalarda 21 ton 876 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili R.I. gözaltına alınırken, ele geçirilen kaçak akaryakıtın Aydın Valiliği Yatırım İzleme Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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