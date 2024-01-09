Aydın’da 22 yılda 259 bin kişi işe yerleştirildi

Aydın’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinesinde yatırım ve destekler yapılmaya devam ediyor. Bu çerçevede Aydın’a 2002 yılından bu yana 4 milyar 341 milyon TL yatırım ve destek sağlandı. Ayrıca işçi bulma kurumu aracılığıyla 259 bin 802 kişi de işe yerleştirildi. Aktif İşgücü Programı’ndan 61 bin 674 kişi, Toplum Yararına Program’dan 3 bin 744 kişi faydalandı. İş Kulübü’nden ise 2 bin 551 kişi yararlandı. Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında 341 milyon TL ödeme yapıldı. Teşviklerden yararlanan 103 bin 826 işyerine de 2,79 milyar TL teşvik ödemesi yapıldı.

