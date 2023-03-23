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Aydın’da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

23.03.2023 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Germencik ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Necati Şen yönetimindeki 20 AIH 194 plakalı otomobil, Ortaklar-Selçuk D-550 kara yolunda Salih Coşkun idaresindeki 09 US 254 plakalı otomobil ve Zafer Gümüş idaresindeki 09 BS 053 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Salih Coşkun, Burçin Coşkun, Necati Şen ve Elif Armağan Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre ulaşıma kapanan yol, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

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trafik kazası Aydın Germencik

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