Aydın'da 3'üncü kattan düşen kişi ağır yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde, inşaatı devam eden bir binanın 3'üncü katından düşen kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Y.S. (17), Cumhuriyet Mahallesi'nde inşaatı devam eden bir binanın 3'üncü katından henüz belirlenemeyen bir nedenle düşerek ağır yaralandı.
Y.S, bölgedeki vatandaşlar tarafından Çine Devlet Hastanesine götürüldü.
Buradaki müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesine sevk edilen Y.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz