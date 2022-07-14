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Aydın'da 3'üncü kattan düşen kişi ağır yaralandı

14.07.2022 02:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da 3'üncü kattan düşen kişi ağır yaralandı

Aydın'da 3'üncü kattan düşen kişi ağır yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde, inşaatı devam eden bir binanın 3'üncü katından düşen kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.S. (17), Cumhuriyet Mahallesi'nde inşaatı devam eden bir binanın 3'üncü katından henüz belirlenemeyen bir nedenle düşerek ağır yaralandı.

Y.S, bölgedeki vatandaşlar tarafından Çine Devlet Hastanesine götürüldü.

Buradaki müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesine sevk edilen Y.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Aydın yaralı

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