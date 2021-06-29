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Aydın'da 6 adrese düzenlenen fuhuş operasyonunda 64 şüpheli yakalandı

29.06.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da 6 adrese düzenlenen fuhuş operasyonunda 64 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Bozdoğan ve Nazilli ilçelerinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 64 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince iki ilçede fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine 6 adrese operasyon yapıldı.

Operasyonda aralarında fuhuş yaptıran 4 kişinin de bulunduğu 64 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Gözaltı Aydın fuhuş

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