YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’da 8 ayda 17 bin konut satıldı

Aydın’da 8 ayda 17 bin konut satıldı

15.09.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’da 2023 yılının ilk 8 ayında toplam 17 bin 621 konut satışı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı Ocak-Ağustos ayı Konut Satış İstatistikleri’ni yayımladı. Bu çerçevede 2023 yılının ilk 8 ayında Aydın’da toplam konut satış sayısı 17 bin 621 oldu. Satışların aylara göre dağılımına bakıldığında Ocak ayında bin 840, Şubat ayında bin 952, Mart ayında 2 bin 264, Nisan ayında bin 992, Mayıs ayında 2 bin 288, Haziran ayında 2 bin 124, Temmuz ayında 2 bin 406, Ağustos ayında 2 bin 755 konutun satışı yapıldı. En yüksek satışın yapıldığı ay 2 bin 755 konut ile Ağustos ayı olurken, en düşük satışın yapıldığı ay ise bin 840 konut ile Ocak ayı oldu.

Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azalarak 122 bin 91 oldu. Konut satışlarında İstanbul 17 bin 408 konut satışı ve yüzde 14,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 11 bin 7 konut satışı ve yüzde 9 pay ile Ankara, 6 bin 504 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 39 konut ile Ardahan, 67 konut ile Hakkari ve 139 konut ile Artvin oldu.

2023 yılının ilk 8 ayında ülke genelinde toplam 25 bin 324 konutu yabancı uyruklu vatandaşlar satın alırken, 4 bin 198 konut satışı ile Ocak ayı en yüksek satışın yapıldığı ay oldu. En çok konut satışının yapılan ülkelerde ise 7 bin 961 konut satışı ile Rusya birinci, 3 bin 271 konut satışı ile İran ikinci, bin 408 konut ile Irak üçüncü sırada yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elazığ’da 9 şüpheli adliyeye sevk edildiElazığ’da 9 şüpheli adliyeye sevk edildi
Dikkatsiz sürücülerin kaza anı güvenlik kamerasındaDikkatsiz sürücülerin kaza anı güvenlik kamerasında
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltıJandarmadan uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Anahtar Kelimeler:
Aydın

Aydın Namaz Vakitleri 15 Eylül Cuma

İmsak
05:21
Sabah
06:43
Öğle
13:09
İkindi
16:40
Akşam
19:25
Yatsı
20:42

Aydın Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Cuma

Yetkin eczanesi
Efeler
Yağmur eczanesi
Didim
Korkmaz eczanesi
Germencik
Cengiz eczanesi
Efeler
Ergül eczanesi
Nazilli
Özge eczanesi
Nazilli
Atasoy eczanesi
Efeler
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yasak aşka itfaiye yardımı! Çarşafla pencereden kaçmak istedi ama...

Yasak aşka itfaiye yardımı! Çarşafla pencereden kaçmak istedi ama...

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Çöp kutusundan sarkan vücut parçaları polisleri harekete geçirdi

Çöp kutusundan sarkan vücut parçaları polisleri harekete geçirdi

Uyuşturucu partisine 11 yaşındaki oğluyla birlikte gitti

Uyuşturucu partisine 11 yaşındaki oğluyla birlikte gitti

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.