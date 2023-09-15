Aydın’da 8 ayda 17 bin konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı Ocak-Ağustos ayı Konut Satış İstatistikleri’ni yayımladı. Bu çerçevede 2023 yılının ilk 8 ayında Aydın’da toplam konut satış sayısı 17 bin 621 oldu. Satışların aylara göre dağılımına bakıldığında Ocak ayında bin 840, Şubat ayında bin 952, Mart ayında 2 bin 264, Nisan ayında bin 992, Mayıs ayında 2 bin 288, Haziran ayında 2 bin 124, Temmuz ayında 2 bin 406, Ağustos ayında 2 bin 755 konutun satışı yapıldı. En yüksek satışın yapıldığı ay 2 bin 755 konut ile Ağustos ayı olurken, en düşük satışın yapıldığı ay ise bin 840 konut ile Ocak ayı oldu.

Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azalarak 122 bin 91 oldu. Konut satışlarında İstanbul 17 bin 408 konut satışı ve yüzde 14,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 11 bin 7 konut satışı ve yüzde 9 pay ile Ankara, 6 bin 504 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 39 konut ile Ardahan, 67 konut ile Hakkari ve 139 konut ile Artvin oldu.

2023 yılının ilk 8 ayında ülke genelinde toplam 25 bin 324 konutu yabancı uyruklu vatandaşlar satın alırken, 4 bin 198 konut satışı ile Ocak ayı en yüksek satışın yapıldığı ay oldu. En çok konut satışının yapılan ülkelerde ise 7 bin 961 konut satışı ile Rusya birinci, 3 bin 271 konut satışı ile İran ikinci, bin 408 konut ile Irak üçüncü sırada yer aldı.

