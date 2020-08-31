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Aydın’da 88 şüpheli hakkında işlem yapıldı

AYDIN HABERLERİ  | 31.08.2020 17:18 | Son Güncelleme

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda 88 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 7 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ne bağlı ekipler tarafından 24 Ağustos -31 Ağustos 2020 tarihleri arasında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 10 Ağustos-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında toplam 73 olay ortaya çıkarıldı.

Aydın’da 88 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda 88 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 7 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ne bağlı ekipler tarafından 24 Ağustos -31 Ağustos 2020 tarihleri arasında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 10 Ağustos-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında toplam 73 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 88 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 7 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Emniyet ve Jandarma birimleri tarafından bu zaman diliminde, 407 Kenevir Bitkisi, 120,31 gram Esrar, 174,31 gram Metamfetamin, 1.696 gram Kubar Esrar, 232,68 gram Sentetik Kannabinoid, 163,93 gram Plaka Esrar ele geçirildi.

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