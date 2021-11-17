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Aydın'da 998 sikkenin ele geçirildiği operasyonda 3 kişi yakalandı

17.11.2021 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da 998 sikkenin ele geçirildiği operasyonda 3 kişi yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 998 sikke ve 2 küpe ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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