Aydın'da 998 sikkenin ele geçirildiği operasyonda 3 kişi yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 998 sikke ve 2 küpe ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.



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