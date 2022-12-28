Aydın’da acıkan bu kuyruğa giriyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz aylarda başlattığı uygulama ile şehrin en işlek yerindeki restoranında dört çeşit yemeği 15 TL’den satmaya başladı. Başta öğrenciler olmak üzere durumdan oldukça memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Bir kase çorba fiyatına Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin restoranında çorbasından tatlısına varana kadar 4 çeşit yemek yiyen vatandaşlar uygulama için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu, göreve geldiklerinden bu yana “Aydın’da hiç kimse yatağa aç girmez, hiç kimse soğuktan üşümez; çünkü biz varız, Aydın Büyükşehir Belediyesi var” diyerek sosyal belediyeciliği uyguladıklarını söyledi. Başkan Çerçioğlu, “Artık hayat pahalılığı hayatın her alanında kendisini fazlasıyla hissettiriyor. İstedik ki emekçi kardeşlerimiz, öğrencilerimiz, emeklilerimiz, vatandaşlarımız kaliteli yemeğe ucuza ulaşabilsin. Dar gelirlinin her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.

