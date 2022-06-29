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Aydın'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

29.06.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Aydın'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Mustafa Durmaz (24) idaresindeki 09 UL 046 plakalı otomobil, Kuyulu Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Sağlık ekipleri, Durmaz'ın yaşamını yitirdiği belirledi.

Cenaze, otopsi işlemleri için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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