YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da arazide cesedi bulunan kişinin öldürülmesine ilişkin bir zanlı tutuklandı

Aydın'da arazide cesedi bulunan kişinin öldürülmesine ilişkin bir zanlı tutuklandı

AA AA
31.01.2024 07:46 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Söke ilçesinde arazide cesedi bulunan kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Aydın'da arazide cesedi bulunan kişinin öldürülmesine ilişkin bir zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söke'de 14 Ocak'ta Şerafettin Akalın'ın (40) arazide ölü bulunmasına ilişkin çalışma yürüttüğü çalışma kapsamında özel bir klinikte çalışan diş hekimi A.Ö (34) ile babası H.Ö'yü (71) gözaltına aldı.

Zanlı A.Ö. ifadesinde Akalın ile kendisine ait arazide tartıştıklarını, tartışmanın kavgaya dönüştüğünü, Akalın'ın kendisine baltayla saldırmasından sonra cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö tutuklandı, babası ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Söke-Kuşadası kara yolu Granta mevkisinde 14 Ocak'ta vücut bütünlüğü bozulmuş bir erkek cesedi görenler durumu jandarmaya bildirmişti.

Cesedin, geçen yıl 14 Aralık'tan bu yana haber alınamayan Şerafettin Akalın'a (40) ait olabileceği ihtimali üzerine Akalın'ın yakınları bölgeye çağrılmıştı.

Aile cesedin üzerindeki kıyafetlerin, Akalın'a ait olduğunu tespit etmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya’da korkutan konteyner yangınıMalatya’da korkutan konteyner yangını
22 yaşındaki genç, otel odasında ölü bulundu22 yaşındaki genç, otel odasında ölü bulundu
Seydikemer’de traktör kazası: 1 ölüSeydikemer’de traktör kazası: 1 ölü
Anahtar Kelimeler:
Diş hekimi ceset erkek

Aydın Namaz Vakitleri 31 Ocak Çarşamba

İmsak
06:44
Sabah
08:07
Öğle
13:27
İkindi
16:12
Akşam
18:36
Yatsı
19:55

Aydın Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Çarşamba

Topçuoğlu eczanesi
Efeler
Onur eczanesi
Nazilli
Cengiz eczanesi
Efeler
Derman eczanesi
Efeler
Bora eczanesi
Cine
Yağci eczanesi
Karacasu
Bariş eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Klasik tasarımı spor rahatlığıyla buluşturan Camper botta kaçırılmayacak fırsat

Klasik tasarımı spor rahatlığıyla buluşturan Camper botta kaçırılmayacak fırsat

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.