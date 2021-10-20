Aydın'da arsada havan mermisi bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde devriye gezen polis ekibi, bir arsada patlamamış havan mermisi buldu.

Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki arsada bulunan havan mermisinin çevresinde uzman ekip inceleme yaptı.

İncelemenin ardından havan mermisi, imha edilmek üzere buradan götürüldü.



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