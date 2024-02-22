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Aydın’da beş ilçede 2055 yılına kadar içme suyu sıkıntısı yaşamayacak

İHA İHA
22.02.2024 08:41 | Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan ve sözleşmesi imzalanan proje ile Aydın’da beş ilçe ve mahallelerinde 2055 yılına kadar içme suyu karşılanacak.

Aydın’da beş ilçede 2055 yılına kadar içme suyu sıkıntısı yaşamayacak

“Aydın İçmesuyu Arıtma Tesisi 2. Kademe Proje Yapımı” işinin sözleşmesi imzalandı. İmzalanan sözleşme kapsamında, Aydın’ın Efeler, İncirliova, Koçarlı, Köşk ve Germencik ilçeleri ve bu ilçelere bağlı 47 adet mahalle olmak üzere toplam 53 adet yerleşim yerinin 2055 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla İkizdere Barajı ve Tabakhane Regülatöründen alınacak ham suyu arıtacak. Yapılacak olan 85 bin m3/günlük arıtma tesisi projesinin sözleşme bedelinin 4 milyon 900 bin TL olduğu, işin süresinin 640 takvim günü olarak belirlendiği öğrenildi.

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