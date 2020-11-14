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Aydın'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 14.11.2020 20:01 | Son Güncelleme

2 şüpheli gözaltına alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ege Mahallesi Saklıkent sitesinde buluşan Fırat Kelemen ile Vade B, yanlarına gelen A.A. ve B.D. ile henüz bilinmeyen sebeple tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.D. yanında taşıdığı bıçakla Fırat Kelemen ve Vade B'yi yaraladı.

Kelemen, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralı Vade B'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan A.A. ve B.D, Kuşadası Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Pilav Dağı eteklerindeki ormanlık alanda yakalandı.

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