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Aydın’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

05.02.2021 18:08 | Son Güncelleme:
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Aydın’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde iddiaya göre ev sahibi ve kiracısı arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.Olay, Orta Mahalle 217 sokak üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde iddiaya göre ev sahibi ve kiracısı arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
Olay, Orta Mahalle 217 sokak üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir apartmanda kirada evi bulunan Y.Ç. isimli şahıs kiracısı ile apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü ve sokağa taştı. Çıkan kavgada sahibi Y.Ç., ismi öğrenilemeyen kiracısını bıçakla yaraladı. Kavgayı görenler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olay sonrası şüpheli Y.Ç. polis merkezine gidip teslim oldu.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başladı.

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