YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Aydın'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 11.12.2020 00:46 | Son Güncelleme

Aydın'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atça Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle 5 kişi tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yabancı uyruklu V.M.A. (22) ve A.M.A (19), yanında taşıdığı bıçakla K.K, İ.B. ve B.K'yi yaraladı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. İ.B. ve B.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerden V.M.A. gözaltına alırken, A.M.A'yı yakalama çalışmaları sürdürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdiMaskesiz hayat ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

Aydın Namaz Vakitleri 11 Aralık Cuma

İmsak
06:40
Sabah
08:07
Öğle
13:07
İkindi
15:36
Akşam
17:57
Yatsı
19:18

Aydın Nöbetçi Eczaneler11 Aralık Cuma

Çetinbaş Eczanesi
Merkez
Kozdibi Eczanesi
Merkez
Meriçli Eczanesi
Merkez
Pelin Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Cihan Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.