Aydın'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atça Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle 5 kişi tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yabancı uyruklu V.M.A. (22) ve A.M.A (19), yanında taşıdığı bıçakla K.K, İ.B. ve B.K'yi yaraladı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. İ.B. ve B.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerden V.M.A. gözaltına alırken, A.M.A'yı yakalama çalışmaları sürdürüyor.

