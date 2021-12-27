Aydın'da bir işçinin göçük altında kalarak ölmesine ilişkin 3 kişi tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde işçi Ferhat Doğan'ın altyapı çalışması sırasında göçük altında kalarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Aralık'taki olaya ilişkin soruşturma kapsamında müteahhit Fevzi S, kazıda kullanılan kepçenin sahibi Kenan A. ile kepçe operatörü Şehmuz İ. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Değirmendere Mahallesi'ndeki kanalizasyon borusu döşeme işinde çalışan işçilerden Ferhat Doğan (25), toprak kayması sonucu göçük altında kalmıştı. AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerince Doğan'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz