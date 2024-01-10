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Aydın'da bir kadını öldürüp, bir kişiyi de yaralayan şahıs intihar etti

10.01.2024 07:52 | Son Güncelleme:
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Aydın'da bir kadını tabancayla öldüren, bir kişiyi de yaralayan şahıs, aynı silahla intihar etti.

Aydın'da bir kadını öldürüp, bir kişiyi de yaralayan şahıs intihar etti

Alınan bilgiye göre, Balıkköy Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkında silah seslerini duyan vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, 1'i kadın 3 kişinin yerde yattığını gördü.

Ekipler, Şule K. ile Aydın A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Mustafa K, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mustafa K'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Şule K. ve Aydın A'nın cesetleri, aynı hastanenin morguna götürüldü.

Aydın A'nın bir süre birlikte yaşadığı Şule K'yi tabancayla öldürdüğü, o esnada otoparkta olan Mustafa K'yi yaraladıktan sonra aynı silahla intihar ettiği üzerinde duruluyor.

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adam kadın ölü tabanca

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