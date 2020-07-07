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Aydın'da bir vatandaş tapulu arazisinden geçen bulvarı ulaşıma kapattı

AYDIN HABERLERİ  | 07.07.2020 19:31 | Son Güncelleme

Aydın'da bir vatandaş tapulu arazisinden geçen bulvarı ulaşıma kapattı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, tapulu arazisinden bulvar geçtiğini iddia eden bir vatandaş, bulvarın bir bölümüne kum dökerek trafiğe kapattı.

Zafer Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Yılmaz, Şehit Bülent Taşkıran Bulvarı'nda kendisine ait olduğunu iddia ettiği alana kum döktü.

İki şeritli yolun bir bölümünün kapalı olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi.

Gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, "Buranın sahibi, arazinin bir takım sorunlarını çözemediği için araziyi satmak istediğini söyledi. Bu arsanın kamulaştırılması için 3 defa dilekçe vermiş fakat her defasında başından savmışlar, ben de, buranın sorununu çözerim diyerek, Cuma günü yolun içindeki 440 metrekarelik arsayı satın aldım. Tapuları mı da teslim aldım. Ben burayı reklam olsun diyerek kapatmadım, adalet yerini bulsun diyerek yolu kapatmaya karar verdim." şeklinde konuştu.

Sorun çözülmediği takdirde yolu trafiğe açmayacağını belirten Yılmaz, amacının para olmadığını, tapulu yerinin karşılığında yer almak istediğini söyledi.

Zabıta ve polisin Yılmaz'ı ikna edememesi üzerine belediye ekiplerince yolun kapalı olduğunu gösteren bariyer koyuldu.

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