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Aydın'da Büyük Menderes Nehri kanalındaki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

15.09.2023 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Valiliği, Büyük Menderes Nehri'nin Aydın il sınırlarından geçen bölümündeki bir tahliye kanalında toplu balık ölümleri görülmesiyle ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre nehrin Söke ve Didim ilçelerinden geçen bölümündeki tahliye kanalında görülen toplu balık ölümleriyle ilgili sudan ve ölü balıklardan numuneler alındı, laboratuvar analizine gönderildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplu balık ölümleriyle ilgili yapılan araştırmalar sonucunda; sulama sezonunun bitmesiyle baraj kapaklarının kapanması, artan sıcaklıklar ve kuraklığın etkisiyle ana tahliye kanalındaki suda oksijen miktarının azalması nedenleriyle balık ölümlerinin gerçekleştiği kurum yetkililerince bildirilmiştir. Balık ölümlerinin bu nedenler dışında farklı bir nedenle olup olmadığının belirlenmesi amacıyla su ve ölü balık numuneleri alınarak analize gönderilmiştir. Konu üzerinde hassasiyetle durulmakta ve incelemeler devam etmektedir."

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) 13 Eylül'de nehrin Söke ve Didim ilçelerinden geçen bölümünde yer alan tahliye kanalında suyun renginin koyulaştığını ve kanal üzerindeki sazlıklarda farklı noktalarda toplu balık ölümlerinin görüldüğünü duyurmuştu.

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