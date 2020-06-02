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Aydın'da çarpışan tır ve süt tankeri uçuruma yuvarlandı, sürücüler ağır yaralandı

AYDIN HABERLERİ  | 02.06.2020 19:40 | Son Güncelleme

Aydın'da çarpışan tır ve süt tankeri uçuruma yuvarlandı, sürücüler ağır yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde tır ile süt tankerinin çarpışarak uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Muğla’dan Aydın yönüne giden İbrahim Atak'ın kullandığı 64 SB 664 plakalı ev eşyası yüklü tır, aynı yönde seyreden Bülent İmer idaresindeki 42 JF 197 plakalı süt tankeriyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da uçuruma yuvarlandı. Yoldaki diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, itfaiye ekiplerince araçlardan çıkardı. Çine Devlet Hastanesine kaldırılan, ardından Aydın Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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