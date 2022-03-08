YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da "çay" tartışmasında baba ve oğlu bıçakla yaralandı

Aydın'da "çay" tartışmasında baba ve oğlu bıçakla yaralandı

08.03.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da "çay" tartışmasında baba ve oğlu bıçakla yaralandı

Aydın'da bir iş yerinde "çay" tartışması nedeniyle çıkan kavgada baba ve oğlu bıçakla yaralandı.

Merkez Efeler ilçesi Zeybek Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesindeki bir tamirci dükkanında kavga ihbarı üzerinde bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bıçakla yaralanan çay ocağı işletmecisi Mehmet Şükrü Eviz (55) ve oğlu Sezai Eviz (24), 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Söz konusu tamirci dükkanına çay götüren Sezai Eviz'den, iş yerine müşteri olarak gelen kişinin bir çay daha bırakmasını istediği ancak Eviz'in onu başka bir yere götüreceğini söylediği, bunun üzerine aralarında önce tartışma ardından kavga çıktığı iddia edildi.

Kavgaya daha sonra Eviz'in babası Mehmet Şükrü Eviz ile 1 kişinin daha karıştığı, olay sonrası baba ile oğlunun bıçakla yaralandığı öğrenildi.

Polis, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Salgının etkilerinden kurtulmayı hedefleyen turizmci erken rezervasyondan umutluSalgının etkilerinden kurtulmayı hedefleyen turizmci erken rezervasyondan umutlu
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısıAKOM'dan İstanbul için kar uyarısı
Kovid-19, böbrek hastalığı riskini artırıyorKovid-19, böbrek hastalığı riskini artırıyor

Aydın Namaz Vakitleri 8 Mart Salı

İmsak
06:04
Sabah
07:24
Öğle
13:25
İkindi
16:40
Akşam
19:15
Yatsı
20:30
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eski Rus ajanıydı! Sözleri olay oldu: Böyle inanç dalgası...

Eski Rus ajanıydı! Sözleri olay oldu: Böyle inanç dalgası...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Canlı yayında küvete girdi, suyu ısıtmak isteyince...

Canlı yayında küvete girdi, suyu ısıtmak isteyince...

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.