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Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

25.07.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Argavlı Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol almaya çalışan ekipler, havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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Anahtar Kelimeler:
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