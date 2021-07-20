Aydın'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Aydın'nın Germencik ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Ortaklar Mahallesi'nde Bora Kağan T'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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