YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da devrilen tırın sürücüsü vefat etti

Aydın'da devrilen tırın sürücüsü vefat etti

AYDIN HABERLERİ  | 09.09.2020 22:23 | Son Güncelleme

Aydın'da devrilen tırın sürücüsü vefat etti

Aydın’ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aydın'dan Denizli istikametine giden Arif Çevik (45) idaresindeki 03 ABK 700 plakalı mısır tanesi yüklü tır, Kızıldere Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tırda sıkışan sürücü Çevik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Tırda yüklü mısırların yola saçılması nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor’un ilk maçını yönetecek hakem belli oldu
Denizlispor’un ilk maçını yönetecek hakem belli oldu
Başkan Yüksel: “Vatandaşlarımızı tozlu ve çamurlu yollardan kurtarıyoruz”
Başkan Yüksel: “Vatandaşlarımızı tozlu ve çamurlu yollardan kurtarıyoruz”
Trabzonspor, sahasında açılış maçlarında iyi sonuçlar alıyor
Trabzonspor, sahasında açılış maçlarında iyi sonuçlar alıyor
Burhaniye’de kış hazırlığı
Burhaniye’de kış hazırlığı
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Batman Üniversitesi güz döneminde öğrencilerine uzaktan eğitim verecek
Batman Üniversitesi güz döneminde öğrencilerine uzaktan eğitim verecek

Aydın Namaz Vakitleri 9 Eylül Çarşamba

İmsak
05:15
Sabah
06:38
Öğle
13:11
İkindi
16:45
Akşam
19:34
Yatsı
20:51

Aydın Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Çarşamba

İstanbul Eczanesi
Merkez
Şensoy Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Paker Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Başkan Güler’in altı Eylül mesajı
Başkan Güler’in altı Eylül mesajı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Başkan Kamacı, Kaset İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Başkan Kamacı, Kaset İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.