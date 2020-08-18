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Aydın’da düğünlere saat ayarı

AYDIN HABERLERİ  | 18.08.2020 12:55 | Son Güncelleme

Aydın’da düğünlere saat kısıtlaması getirildi.

Aydın’da düğünlere saat ayarı

Aydın’da düğünlere saat kısıtlaması getirildi. Buna göre düğünler artık saat 24:00’te değil saat 23.00’da son bulacak.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu güne 5 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan yeni tip Korona virüs (Covid-19) hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Korona virüs salgınına karşı Aydın’da düğünlere saat kısıtlaması getirildi. Alınan karara göre düğünler saat 19.00’da başlayarak en fazla saat 23.00’a kadar sürebilecek. Kurallara uymayan düğün sahiplerine ise cezai işlem uygulanacak.

Aydın’da düğünlere saat ayarı

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