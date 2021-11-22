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Aydın'da emekli öğretmen, atık malzemeleri hayvan figürlerine dönüştürüyor

22.11.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da emekli öğretmen, atık malzemeleri hayvan figürlerine dönüştürüyor

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki emekli öğretmen, atık sunta ve tahtaları, hayvan figürlerine dönüştürerek değerlendiriyor.

Emekli sınıf öğretmeni Cavit Yılmaz, 14 yıl önce emekli olduktan sonra boş durmamak için el sanatlarına yöneldi.

Kendi imkanlarıyla atık sunta ve tahtalardan çeşitli hayvan figürleri yapmayı deneyen Yılmaz, tekniğini geliştirmek için İncirliova Halk Eğitim Merkezinde el işi eğitimi aldı.

İşin tekniğini öğrenen Yılmaz, atık malzemelerden figürler yapmayı sürdürdü.

Halk eğitim merkezinde açılan sergide figürleri görücüye çıkan Yılmaz, ürünlerin bazılarını çevresindeki çocuklara ücretsiz verirken bazılarını da fırsat buldukça semt pazarlarında satıyor.

Yılmaz, AA muhabirine, evinin bir bölümünü küçük bir atölyeye çevirdiğini söyledi.

Çok sayıda hayvan figürü yaptığını kaydeden Yılmaz, "Elimde kalmaması için pazarlara götürüp satıyorum. Bazılarını da çevremdekilere ve akrabalara dağıtıyorum. Fiyatları 15 ila 20 lira arasında değişiyor." dedi.

Bir figürle yaklaşık 1 saat uğraştığını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bunlarla vakit geçirmek çok güzel. Bunlarla meşgul olduğum zaman, zamanın nasıl geçtiğinin farkına varmıyorum. Çocuklar daha çok hayvanları seviyorlar. Onun için çocuklara yardımcı olup, onlara hayvanları sevdirme amacıyla bunları yapıyorum. Nasip olursa ömrüm yettiği kadar bu işlerle meşgul olmaya çalışacağım."

Serginin açıldığı İncirliova Halk Eğitim Merkezinde görevli öğretmen Gülenay Karababa da yaşının ilerlemesine rağmen Yılmaz'ın dinamik yapısıyla dikkati çektiğini ve ürünleri iyi işlediğini ifade etti.

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