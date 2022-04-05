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Aydın'da eşinin pompalı tüfekle vurduğu kadın ağır yaralandı

05.04.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da eşinin pompalı tüfekle vurduğu kadın ağır yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı, gözaltına alınan eşi tutuklandı.

Çalışlı Mahallesi'nde yaşayan ve boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Nail Sedan ile Esma Sedan arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Nail Sedan, eşine pompalı tüfekle ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Esma Sedan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan Nail Sedan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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