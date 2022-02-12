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Aydın'da gasp iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

12.02.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da gasp iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Aydın'da bir kişiyi gasbettikleri suçlamasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Parkı’nda bir kişinin gasbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin E.G. (18), Y.K. (19) ve H.T. (24) olduğunu belirledi. Şüpheliler, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

Öte yandan H.T’nin hırsızlık suçundan da arandığı tespit edildi.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada cep telefonu, 900 lira ile kesici alet ele geçirildi.

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