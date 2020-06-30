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Aydın’da genç esnaf hayatını kaybetti

AYDIN HABERLERİ  | 30.06.2020 00:02 | Son Güncelleme

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde esnaflık yapan 28 yaşındaki Tolga Çilenger iş yerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre Bozdoğan’da elektrik dükkanı işleten Tolga Çilenger iş yerinde bir anda rahatsızlandı.

Aydın’da genç esnaf hayatını kaybetti

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde esnaflık yapan 28 yaşındaki Tolga Çilenger iş yerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Bozdoğan’da elektrik dükkanı işleten Tolga Çilenger iş yerinde bir anda rahatsızlandı. Çilenger’in komşularının ihbarı üzerine iş yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Çilenger’i hastaneye kaldırdı. Çilenger doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Çilenger’in ölüm haberi yakınlarını ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Aydın’da genç esnaf hayatını kaybetti

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