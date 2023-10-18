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Aydın'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı

18.10.2023 14:55 | Son Güncelleme:
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Aydın'ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik botla denize açılan 34 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenleri yasa dışı yolla yurt dışına çıkarma işini organize eden şüphelilerin S.İ, İ.Ç. ve N.B. olduğu belirlendi.

Şüphelilerin bulunduğu adrese operasyon düzenlendi. Kaçmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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göçmen kaçakçılık insan

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