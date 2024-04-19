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Aydın’da gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına uyarısı

İHA İHA
19.04.2024 15:25
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Aydın’da meteorolojiden yapılan açıklamaya göre gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.

Aydın’da gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada "Aydın il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat. Bu gece saatlerinden itibaren, Aydın’da beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ayrıca Aydın’da kuvvetli rüzgar bekleniyor. Bu gece saatlerinden itibaren Kuzeybatı kesimlerinden başlayarak, zamanla il genelinde beklenen rüzgarların, güney ve güneybatı yönlerden fırtına (51-75 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

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