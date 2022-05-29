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Aydın'da hakkında 64 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

29.05.2022 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da hakkında 64 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde, hakkında 64 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, başkasına ait kimlikle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Söke Otogarı'na gelen bir yolcunun başkasına ait kimlikle seyahat ettiğini belirledi.

Ekipler, B.A. adlı şahsın GBT sorgulamasında, 61 dosyadan hakkında kesinleşmiş 64 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğunu ve aranmasının olduğunu tespit etti.

B.A. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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