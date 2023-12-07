YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da iki aile arasında çıkan kavgada 17 kişi tutuklandı

Aydın'da iki aile arasında çıkan kavgada 17 kişi tutuklandı

07.12.2023 08:24 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Buharkent ilçesinde iki aile arasında, biri ağır 11 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 30 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Aydın'da iki aile arasında çıkan kavgada 17 kişi tutuklandı

Kamilpaşa Mahallesi'nde iki ailenin üyeleri arasında kent merkezinde çıkan kavganın ardından gözaltına alınan 30 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla salıverildi. Diğer 3 kişi de serbest bırakıldı.

Çevredeki hastanelere kaldırılan 2 yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

OLAY

Kamilpaşa Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki ailenin üyeleri, 4 Aralık'ta kent merkezinde karşılaşınca tartışmaya başlamış, tarafların birbirine sopa ve kesici aletlerle saldırdığı kavgada biri ağır 11 kişi yaralanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Orta hasarlı binada ceset bulunduOrta hasarlı binada ceset bulundu
Kastamonu Üniversitesi, bin 183 üniversite arasında 287’nci sırada yer aldıKastamonu Üniversitesi, bin 183 üniversite arasında 287’nci sırada yer aldı
6 yıl, 3 ay hapis cezası ile aranan ihraç öğretmen yakalandı6 yıl, 3 ay hapis cezası ile aranan ihraç öğretmen yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Aydın Buharkent sopalı kavga

Aydın Namaz Vakitleri 7 Aralık Perşembe

İmsak
06:37
Sabah
08:03
Öğle
13:05
İkindi
15:35
Akşam
17:56
Yatsı
19:18

Aydın Nöbetçi Eczaneler 7 Aralık Perşembe

Başak eczanesi
Efeler
Abaci eczanesi
Efeler
Yeni bora eczanesi
Cine
Acet eczanesi
Karacasu
Avci eczanesi
Kocarli
Sağlik eczanesi
Kusadasi
Şifa eczanesi
Soke
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

13 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü! Anbean kamerada

13 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü! Anbean kamerada

A101'e Tommy Hilfiger mont, Skechers ayakkabı geliyor! A101 İnternete Özel Aldın Aldın Katoloğu burada

A101'e Tommy Hilfiger mont, Skechers ayakkabı geliyor! A101 İnternete Özel Aldın Aldın Katoloğu burada

Havalimanında hareketli anlar! Kaçakçılık yaparken suçüstü yakalandı

Havalimanında hareketli anlar! Kaçakçılık yaparken suçüstü yakalandı

Öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşarken annesi bastı! İşler bir anda karıştı

Öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşarken annesi bastı! İşler bir anda karıştı

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.