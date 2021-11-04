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Aydın'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

04.11.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki motosikletin çarpışması 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Süleyman Karadağ (70) yönetimindeki 09 AZE 315 plakalı motosiklet, Doğu Çevre Bulvarı'nda ters yöne gittiği sırada Emre Dik (19) idaresindeki 09 LB 542 plakalı motosikletle çarpıştı.

Motosikletlerden yola düşen iki sürücü de yaralandı.

Kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Atatürk Devlet Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırılan Karadağ, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Aydın Devlet Hastanesine sevk edilen Emre Dik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
15:48
Akşam
18:13
Yatsı
19:31

Aydın Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Cuma

Aysen Eczanesi
Merkez
Çondur Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Merkez
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