YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Aydın'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

AYDIN HABERLERİ  | 24.12.2020 23:08 | Son Güncelleme

Aydın'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir inşaat şirketine ait ofiste çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Ege Mahallesi Aydın Bulvarı'ndaki ofiste akşam saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü.

Ofiste kaldığı öğrenilen ve dumandan etkilenen Yusuf Ekmekçi'ye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.

Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan Ekmekçi'nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Ekipler, yangının klimadan kaynaklanabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Fazla hayalperestliğin gazabına uğradım' 'Fazla hayalperestliğin gazabına uğradım'
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

Aydın Namaz Vakitleri 24 Aralık Perşembe

İmsak
06:48
Sabah
08:15
Öğle
13:13
İkindi
15:41
Akşam
18:01
Yatsı
19:24

Aydın Nöbetçi Eczaneler24 Aralık Perşembe

Eraydın Eczanesi
Merkez
Pehlivan Eczanesi
Merkez
Tolan Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Kuşadası Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Ergül Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.