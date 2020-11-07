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Aydın’da izolasyon kuralına uymayan 119 kişi KYK yurtlarına yerleştirildi

AYDIN HABERLERİ  | 07.11.2020 14:24 | Son Güncelleme

Aydın il genelinde yapılan denetimlerde izolasyon kuralına uymadığı tespit edilen 119 kişi KYK yurtlarına yerleştirildi.Aydın Valisi Hüseyin Aksoy konu ile ilgili olarak valilik sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, “İlimiz genelinde yapılan denetimlerde izolasyon kurallarına uymadığı tespit edilen 119 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatılmış ve KYK yurtlarına yerleştirilmiştir.

Aydın’da izolasyon kuralına uymayan 119 kişi KYK yurtlarına yerleştirildi

Aydın il genelinde yapılan denetimlerde izolasyon kuralına uymadığı tespit edilen 119 kişi KYK yurtlarına yerleştirildi.
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy konu ile ilgili olarak valilik sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, “İlimiz genelinde yapılan denetimlerde izolasyon kurallarına uymadığı tespit edilen 119 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatılmış ve KYK yurtlarına yerleştirilmiştir. Kovid-19 temaslı olup karantina altında olması gereken kişilerin karantina ihlali yapıp yapmadığına dair denetlemeler sıkı bir şekilde gerçekleştirilmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.

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Aydın Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Cumartesi

Meriçli Eczanesi
Merkez
Özge Yaşar Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Merkez
Şensoy Eczanesi
Merkez
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Yunus Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
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