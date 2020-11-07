Aydın’da izolasyon kuralına uymayan 119 kişi KYK yurtlarına yerleştirildi

Aydın il genelinde yapılan denetimlerde izolasyon kuralına uymadığı tespit edilen 119 kişi KYK yurtlarına yerleştirildi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy konu ile ilgili olarak valilik sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, “İlimiz genelinde yapılan denetimlerde izolasyon kurallarına uymadığı tespit edilen 119 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatılmış ve KYK yurtlarına yerleştirilmiştir. Kovid-19 temaslı olup karantina altında olması gereken kişilerin karantina ihlali yapıp yapmadığına dair denetlemeler sıkı bir şekilde gerçekleştirilmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.

